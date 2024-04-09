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AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Çanakkale'de, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

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Partisinin İl Başkanlığı’ndaki törende konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm parti teşkilatının bayramını kutlayan Gider, “Bu bayram süresince siyaset konuşmayın. Çoluğunuzla çocuğunuzla, akrabalarınızla, dostlarınızla, kardeşlerinizle mutlu bir bayram geçirin. Bayramı bayram tadında, bayram havasında yaşayalım. Bayramdan sonra daha çok yürüyecek yolumuz var. Hep birlikte yürüyeceğiz. Hepinize hayırlı bayramlar.” diye konuştu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da ramazan ayını bayramla taçlandırmak için bayramlaşma programında bir araya geldiklerini ifade etti.

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Çanakkale'de, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ramazan ayı boyunca yapılan duaların, ibadetlerin kabul olmasını temenni eden Makas, “Mübarek Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.” dedi.

Bayramlaşma programına, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ak Parti

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