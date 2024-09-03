AK Parti’de kongre için beklenen gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin kongresi için kararı aldı ve imzaladı. Böylece AK Parti’de resmi olarak kongre süreci başlamış oldu. 8. Olağan Büyük Kongre için hazırlıkların başladığı AK Parti’de tüm teşkilatlara kongreye yönelik talimatlar gönderildi.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre’ye Gidiyor

Resmi olarak imzaların atılmasının ardından 8. Olağan Büyük Kongre takvimi merak edilmeye başlandı. AK Parti kongresinde 4 Eylül itibariyle takvim işleyecek. Bu takvim işlemesiyle birlikte adım adım kongreye gidilecek. İlk kongreler 12 Eylül itibariyle başlayacak. Büyük kongre ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasında kapsamlı bir hazırlık içinde olduğu biliniyordu. Bu kapsamda da 8. Olağan Büyük Kongre ile A takımında ciddi bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Ayrıca pek çok il ve ilçede de baştan aşağı değişimin yapılması planlanıyor.