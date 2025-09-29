Pazartesi, Eylül 29, 2025

AK Parti Tunceli Merkez İlçe Başkanı Görevini Bıraktı

AKP’de İzmir ve Tunceli başta olmak üzere birçok il ve ilçede üst düzey görevlerden istifalar devam ediyor.
Özge Tekeli
15 dakika önce
0 0
AKP’de partinin çeşitli illerinde başlayan istifa süreci devam ediyor. İzmir teşkilatının ardından Tunceli’den de önemli bir istifa haberi geldi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AK Parti Tunceli İl Başkanının ardından Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar’ın görevinden ayrıldığını açıkladı. Kentte ayrıca iki ilçe başkanının daha görevlerinden çekileceği bekleniyor.

Eylül ayı ortasında Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da da il başkanlarının görevlerinden ayrıldığı kaydedildi. 18 Eylül’de Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin istifa etti. İlerleyen günlerde ise Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevlerinden ayrıldı. Ordu ve Tunceli il başkanlarının istifaları ise 20 Eylül’de resmileşti.

Bu süreç, özellikle İzmir teşkilatını da etkiledi. Parti içinde yaşanan gelişmeler sonrası İzmir’de 6 ilçe başkanı görevlerini bıraktı. AKP’de 9 farklı kentte üst düzey görevlerden ayrılmalar gerçekleşmiş oldu.

