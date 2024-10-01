AK Parti’de 8. Büyük Olağan Kongre hazırlıkları başladı. Yeni politika ve seçimler için yeni programın hazırlanacağı AK Parti cephesinde 5 kritik tespit yapıldı. Kongre kapsamında 5 ana başlık kapsamında program hazırlanacak ve AK Parti’nin kaybettiği oyları yeniden alması ve ülkedeki birinci parti olması adına çalışmalar sürdürülecek.
AK Parti’den Dikkat Çeken 5 Türkiye Tespiti
AK Parti il kadrolarından baka n ve milletvekillerine kadar yoğun bir çalışmanın başladığı partide, 8. Büyük Olağan Kongre’ye kadar tüm hazırlıkların tamamlanması hedefleniyor. Sahaya inen ekipler vatandaşlar ile doğrudan temas kurarken kritik 5 tespit de paylaşıldı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre 5 tespit şöyle;
- Türkiye’deki vatandaşlar yeni başlatılan ekonomik programa güven duyduğu ifade edildi. Güven kapsamında çalışmalara devam edileceği ifade edildi.
- Bir diğer kritik tespit ise muhalefet içindi. Muhalefet belediyelerini başarısız bulan AK Parti, vatandaşın da bu durumu gördüğünü ve bu nedenle yeniden AK Parti’ye dönüş yapacağını vurguladı.
- AK Parti’nin başlattığı değişim programı AK Parti’ye oy verenlerden karşılık buldu.
- Yerel seçimdeki kaybedilen ve tepki oyu olarak değerlendirilen oyların AK Parti’ye dönmeye başladığı ifade edildi.
- Bölgesel jeopolitik risk ortamında Türkiye için AK Parti’ye güvenildiği belirtildi.