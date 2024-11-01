Türkiye’de erken seçim tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamalarda hükümete erken seçim çağrılarını sürdürürken AK Parti kulislerinden çok farklı bir gelişme yaşandı. İddialara göre seçimler normal tarihinden 1-2 ay öne alınacak. Erken seçim değil, erkene alınmış seçim şeklinde değerlendirilen bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem daha seçimlere girmesinin önü açılacak. İşte AK Parti kulislerinde konuşulan seçim planının detayları…

Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adaylığı

AK Parti’nin seçim planlarında ana amaç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday gösterilmesi için yasal zemine uymak. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dışında hiçbir adayın olmadığı Ak Parti’de 2028 Mart ayı itibariyle seçimlere gidilmesi planlanıyor. Bunun için ise meclisten seçim kararının geçmesi gerekiyor. Tarihi erkene çekilmiş bir seçim ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi mümkün olacak. Bunun için meclisin 2027 yılı içerisinde seçim kararı alması gerekiyor.

Muhalefet cephesinden ise erkene alınmış bir seçim için nasıl yol izleneceği merak ediliyor. Zira önceki açıklamalarda seçimin birkaç ay öne alınmasının kabul edilmeyeceği, daha önceki tarihlerde erken seçimin yapılması gerektiği belirtilmişti. Ak Parti cephesinden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday gösterilebilmesi adına en geç tarihe kadar mevcut düzenin sürdürülmesi hedefleniyor.

AK Parti’nin planlarına göre Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi en geç 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak. Normal seçim programına göre seçimlere gidildiği takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi mümkün değil. Bu nedenle seçimin 14 Mayıs’tan önceki bir tarihe alınması gerekiyor.