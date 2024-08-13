Türkiye’de son seçimlerle AK Parti ve CHP arasındaki durum değişmeye başladı. Oy oranlarındaki farklar sonrasında bir sonraki seçime kadar partilerin oy oranlarını nasıl değiştireceği merak ediliyordu. Yapılan yeni bir seçim anketi, partilerin oy oranlarındaki son durumu da ortaya koydu. Peki AK Parti ve CHP’nin son oy oranları kaç?

İşte Partilerin Oy Oranlarındaki Son Durum Ne

SONAR Araştırma tarafından yapılan yeni araştırma sonuçları ile partilerin oy oranlarındaki son durum belli oldu. 26 ili kapsayan ve 3 bin 271 kişi ile yapılan çalışmalarda katılımcılara “Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Çalışmanın sonuçları şöyle;

CHP yüzde 23.1

AKP yüzde 18.9

MHP yüzde 6.9

DEM Parti yüzde 6.7

İYİ Parti yüzde 3.7

Zafer Patisi yüzde 3.5

Yeniden Refah Partisi yüzde 3.2

Diğer 0.8

Görüş belirtmeyenlerse yüzde 33.2

CHP 1977 yılından itibaren anketlerde ilk kez birinci parti olarak öne çıktı. Özellikle CHP’nin dönüşümü sonrasında ılımlı bir politika izlemesinin oy oranlarında ciddi bir destek gördüğünü ortaya çıkardı.