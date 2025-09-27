Başkan İsa Yıldırım CHP’den İstifa Etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde görev yapan Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrıldığını açıkladı.

Yıldırım tarafından yapılan ayrılık açıklaması şöyle:

“Değerli Aksulu Hemşerilerim,

2024 seçimlerinde sizlerin desteğiyle Aksu’da tarih yazdık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin inançlı kadrolarıyla, ülkücü ve muhafazakâr hemşerilerimizin desteğini bir araya getirerek %55 gibi rekor bir oy oranıyla belediye başkanı seçildim. Bu başarı hem CHP’lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir.

Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, “Önemli olan benim koltuğum” anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, “Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun” zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.

Kongre sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur. İlçe başkanının “Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım” gibi sözlerle, CHP’ye oy veren ülkücü ve muhafazakâr seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bize oy verdiler. “Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer” diyerek bize güvendiler.

Fakat ilçe başkanının bu tavrı, bize oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakâr dostlarımız “Biz CHP’ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik.

Unutmamalıdır ki; Aksu’da Belediye Başkanı olarak seçilmemizdeki başarı, CHP’lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır. Bizim tek gündemimiz Aksu’ya hizmettir. Ve hiçbir güç bizi Aksu’ya hizmetten alıkoyamayacaktır. İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur.

Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum. Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu’ya hizmet etmeye devam edeceğiz.