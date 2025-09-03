CHP Kurultay Davasında Yeni Duruşma Tarihi Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili iptal davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam ediyor. Usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen davada, parti içi farklı tartışmalar da yargı sürecinde.

Mahkeme, önceki duruşmada ceza yargılamasında verilen görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunu beklemeye karar vermişti. Bu nedenle 30 Haziran’da planlanan duruşma, 8 Eylül’e ertelenmişti. Ancak CHP avukatı Çağlar Çağlayan’ın başvurusu üzerine duruşma yeniden ileri tarihe alınarak 15 Eylül’de yapılacak. Başvuruda, 4-9 Eylül tarihleri arasında partinin kuruluş haftası etkinliklerinin gerçekleştirileceği ve bu dönemde duruşmaya katılımın zor olacağı belirtilmişti.

Dava dosyasında 12 kişi bulunuyor. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer alıyor.