Türkiye’de 31 Mart 2024 seçimleri sonrasında AK Parti’nin oyları düşerken CHP’nin oyları artmıştı. Ancak son aylarda denge yeniden değişmeye başladı. CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı büyük oranda azaldı. Erken seçim seslerinin yeniden yükselmeye başladığı anketler sonrasında “Erken seçim oranlarına” ulaşıldı mı sorusu gündeme taşındı.

Son Seçim Anketinden Farklı Yorumlar Çıktı

AK Parti ile CHP arasındaki farkların azalması sonrasında gündeme pek çok farklı iddia da taşındı. Erken seçimin yanı sıra en çok konuşulan konulardan birisi de yeni anayasa oldu. AK Parti’nin uzun zamandan beri çoğunluğu sağlamaya çalıştığı yeni anayasada ankette farkların kapanmasıyla birlikte yeniden bir tartışma gündeme geldi. Son seçim anketinde farkın 5,2’ye kadar gerilemedi dikkat çekerken AK Parti’nin ittifakı MHP’nin güç kaybetmesine uzmanlardan dikkat uyarısı geldi.

İşte Son Seçim Anketi Sonuçları

SONAR tarafından yapılan seçim anketinde katılımcılara olası bir genel seçimde hangi siyasi partiye oy verecekleri soruldu. Sonuçlar ise şöyle;

CHP: 33,4

AK Parti: 28,2

DEM Parti: 9,2

MHP: 7,3

İYİ Parti: 7

Zafer Partisi: 6,2

Yeniden Refah Partisi: 6,2

Diğer: 2,5

Önceki aylarda CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı yüzde 11,4’e kadar çıkmıştı. Şimdi ise bu fark yüzde 5’lere kadar geriledi. Ayrıca erken seçim isteyen katılımcıların oranı da yüzde 53 seviyelerinden yüzde 57,9’a kadar yükseldi.