CHP’nin İstanbul Mitingi Tarihi ve Yeri Belli Oldu

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin İstanbul etabı, 8 Ekim Çarşamba günü Şişli Halaskargazi Caddesi’nde düzenlenecek.
16 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin İstanbul etabını 8 Ekim Çarşamba günü Şişli’de gerçekleştirecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingin Cevahir AVM önündeki Halaskargazi Caddesi’nde saat 20.30’da yapılacağını açıkladı.

Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de yer alacağı etkinlikte, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mektup da okunacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.” ifadeleriyle vatandaşları mitinge davet etti. Çelik, 200 gündür süren tutukluluk sürecine dikkat çekerek, tüm İstanbulluları dayanışma içinde olmaya çağırdı.

