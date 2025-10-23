Perşembe, Ekim 23, 2025

Son Dakika

CHP’nin Yeni Miting Adresi Eskişehir: Tarih ve Saat Belli Oldu 14 dakika ago
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’ten İsrail’e Ortak Tepki 54 dakika ago
Emniyet Teşkilatı Promosyon Ödemesi Tutarı Belli Oldu 1 saat ago
Konyaspor Maçında Galibiyet Alan Sergen Yalçın Takımın Durumunu Değerlendirdi 2 saat ago
Alperen Duymaz ve Bensu Soral “Beklenen Mehdi” Dizisinde Partner Oldu 17 saat ago
Galatasaray, Bodo/Glimt Maçının Kadrosunu Açıkladı 18 saat ago
TOKİ’nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasından 15 Bin 330 Kişi Yararlandı 18 saat ago
Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı 18 saat ago
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: Başvurular 5–11 Kasım’da 19 saat ago
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak? 19 saat ago

CHP’nin Yeni Miting Adresi Eskişehir: Tarih ve Saat Belli Oldu

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine Eskişehir’de devam edecek.
Özge Tekeli
14 dakika önce
0 0
CHP’nin Yeni Miting Adresi Eskişehir: Tarih ve Saat Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine bir yenisini ekliyor. Parti, son miting için rotayı Eskişehir’e çevirdi.

CHP’nin Eskişehir mitingi, 26 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda partili ve yurttaşın katılması bekleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, mitinge ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara çağrıda bulundu. Ünlüce, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla demokrasi, adalet ve özgürlük için Cumhuriyet Meydanı’nda buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Türk bayraklarıyla mitinge davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX