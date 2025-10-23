CHP’nin Yeni Miting Adresi Eskişehir: Tarih ve Saat Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine bir yenisini ekliyor. Parti, son miting için rotayı Eskişehir’e çevirdi.

CHP’nin Eskişehir mitingi, 26 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda partili ve yurttaşın katılması bekleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, mitinge ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara çağrıda bulundu. Ünlüce, “Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla demokrasi, adalet ve özgürlük için Cumhuriyet Meydanı’nda buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Türk bayraklarıyla mitinge davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.