Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Trump ise görüşmenin ardından, “Cumhurbaşkanı Erdoğan beni Türkiye’ye davet etti, ben de kendisini Washington D.C.’ye davet edeceğim.” dedi.

Görüşme, Trump’ın mayıs ayında Orta Doğu’ya yapacağı ziyaretin rotasında Türkiye’nin yer alıp almayacağı konusundaki tartışmaların ardından gerçekleşti. Ankara’daki diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı’nın Türkiye ziyaretine yönelik planların güçlendiğini belirtti.

Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Erdoğan ile geçmişte kurduğu “mükemmel” ilişkiye değindi ve iki liderin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Erdoğan ise Türkiye’nin, ABD ile savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini vurguladı.