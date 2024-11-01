Erken seçim tartışmaları Türkiye’nin ana gündemlerinden birisi oldu. Erken seçime gidilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması mümkün olacak. Muhalefet cephesinden ise kimin aday olacağı henüz netlik kazanmış değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan birisinin aday gösterilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı için son seçim anketinde ise adaylar arasındaki son durum ortaya koyuldu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu Önde?

Yeni Cumhurbşakanlığı seçim anketi SER-AR tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen ankette adaylar ve partiler arasındaki son durum ortaya koyuldu. “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” hem de “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?” diye sorulan vatandaşların bu sorulara verdiği yanıtlar derlendi. 25 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında yapılan seçimlerde farkların büyük oranda kapanmış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Partiler için yapılan ankette birinci parti yüzde 29,7 oranıyla CHP oldu. AK Parti yüzde 28,1, Yeniden Refah yüzde 7,3, Zafer Partisi yüzde 7,2 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise en çok oy alan isim Mansur Yavaş oldu. Yüzde 38,8 oranında oy alan Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 33,4 oranla takip etti.