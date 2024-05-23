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Derya Bulut, Vali Birol Ekici’ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Derya Bulut Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin makamına ziyaret gerçekleştirdi.

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut’u makamında kabul etti.

Bulut, Ekici’yi Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali’ne davet etti.

Bulut, halkın özlemle beklediği festivalin kente yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

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Derya Bulut Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin makamına ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek festival hakkında Bulut’tan bilgi aldı.

Festival bugün “Kakava ateşi”nin yakılmasıyla başlayıp, 25 Mayıs Cumartesi gecesi sona erecek.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Derya Bulut
Vali Birol Ekici

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