Türkiye’de partilerin ittifakları ve ortaklıkları konuşulmaya devam ediyor. Bir sonraki seçimde ittifak ve partilerin dengesinin değişmesi beklenirken konuyla ilgili önemli gelişme DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin birleşmesine yönelik gündeme gelen bilgiler sonrasında Genel Başkan Ali Babacan resmi açıklama yaptı.

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Birleşmesi Görüşülüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partilerin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının önemine dikkat çekti. Birleşme iddialarına yönelik net ifadeler kullanan Ali Babacan, “Mesela Gelecek Partisi ile birleşme noktasında görüşme trafiğimiz var. Ya da birleşme olur, grup olur, ama bu grup orada kalmamalı, Meclis’ten başka siyasi partiden arkadaşları da dahil ederek, çok daha güçlü ve yeni bir grup oluşur mu diye bakıyoruz” dedi. Bu açıklamaları ile sadece Gelecek Partisi ile değil, diğer siyasi partilerle de ortak çalışma, grup ya da ittifak çalışmalarına açık olduğunu söyleyen Ali Babacan, AK Parti’nin siyasi tabanını da değerlendirdi.

“AK Parti’den Memnun Olmayan Milyonlar Var”

Zamanında AK Parti’ye oy veren ancak artık destek vermeyerek memnun olmayan vatandaşların bulunduğunu belirten Ali Babacan “Sayın Erdoğan ve AK Parti’den memnun olmayan, dindar ve muhafazakar milyonlarca vatandaşımız var. Acaba merkez sağda o günlerdeki gibi yeni bir hareketlenme olur mu diye takip eden milyonlarca vatandaşımız var. Yepyeni arayışlar içinde olan milyonlarca gencimiz var. Bu ülkeyi seven, bu vatanı seven, bu ülkenin değerleriyle yoğrulmuş, Cumhuriyetimizin değerlerine inanan insanların daha yakın, bir arada olması lazım.” diyerek durumu değerlendirdi.

DEVA Partisi olarak tüm ortak çalışmalara açık olduklarını da sözlerine ekleyen Ali Babacan, tüm parti ve vatandaşlara da birlik beraberlik çağrısı yaptı.