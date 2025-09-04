Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru Hayatını Kaybetti

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Kars milletvekili Abdülkerim Doğru, 100 yaşında vefat etti.

Ahıska’dan göç eden bir ailenin ferdi olarak Ardahan’ın Ölçek köyünde dünyaya gelen Doğru, Türkiye Cumhuriyeti’nin 37. ve 39. hükümetlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar boyunca hem milletvekili hem de bakan sıfatıyla ülke kalkınmasına katkı sağladı.

Merhum için 5 Eylül Cuma günü saat 15.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) resmi cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğru’nun naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.