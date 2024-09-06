Anket çalışmaları ile Türkiye’deki partilerin oy oranlarını duyuran SONAR Araştırma yeni araştırmasını paylaştı. 14 Mayıs, 28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerindeki anket çalışmaları ile büyük oranda doğruluk payına ulaştığı görülen SONAR Araştırma, bu nedenle yakın takipte. “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği son ankette CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı dikkatleri çekti.

İşte SONAR Araştırma’nın Son Anket Sonuçları

Yerel seçimlerin üzerinden 6 ay, genel seçimler üzerinden ise 1,5 yıl geçmiş durumda. Bu nedenle oy verenlerin tercihleri yeni seçim öncesinde oldukça kritik. Anket çalışmasında farklı sorular yöneltildi. Bu kapsamda ise ilk sorulardan birisi erken seçim oldu. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 53,1 olurken hayır diyenlerin oranı yüzde 40,7 oldu.

SONAR Araştırma Anketinde CHP Zirvede

Partilere yönelik araştırmada ise kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 24,4 oy oranı aldı. AK Parti yüzde 16,1 oranında kalırken MHP yüzde 7,5 ve DEM Parti yüzde 7,2 oldu. CHP ve AK Parti arasındaki farkın yüzde 8’i aşması dikkatlerden kaçmadı. Kararsızlar dağıtılmadan önce son tablo şöyle;

CHP: YÜZDE 24,4

AK PARTİ: YÜZDE 16,1

MHP: YÜZDE 7,5

DEM PARTİ: YÜZDE 7,2

İYİ PARTİ: YÜZDE 3,6

YENİDEN REFAH: YÜZDE 3,4

ZAFER PARTİSİ: YÜZDE 3,2

DİĞER: YÜZDE 2

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP ile AK Parti arasındaki fark yüzde 13’e çıktı. Kararsızların dağıtıldığında ortaya çıkan tablo şöyle;