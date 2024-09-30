ASAL Araştırma tarafından yapılan yeni bir araştırmada Türkiye’de en çok beğenilen siyasetçinin kim olduğunu ortaya koydu. “Türkiye Siyasi Gündem” başlığı altında yapılan araştırma, 26 ilde gerçekleştirildi. 17 Ağustos ile 27 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara “En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusu soruldu.
İşte Türkiye’nin En Beğendiği Siyasetçi
ASAL Araştırma’nın paylaştığı raporlarda en çok beğenilen siyasetçinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu belirtildi. Yüzde 19,7 oranında oy alan Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dahi geçmeyi başardı. İşte listeye giren siyasetçiler;
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 19,7
- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 18,3
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 15,5
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 11
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3,9
- HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 3,7
- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 3,2
- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 2,9
- CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 1,6
- İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,2
- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 1
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 0,4
- Diğer: Yüzde 1,4
- Beğendiğim siyasetçi yoktur: Yüzde 16,2