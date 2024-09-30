ASAL Araştırma tarafından yapılan yeni bir araştırmada Türkiye’de en çok beğenilen siyasetçinin kim olduğunu ortaya koydu. “Türkiye Siyasi Gündem” başlığı altında yapılan araştırma, 26 ilde gerçekleştirildi. 17 Ağustos ile 27 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara “En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusu soruldu.

İşte Türkiye’nin En Beğendiği Siyasetçi

ASAL Araştırma’nın paylaştığı raporlarda en çok beğenilen siyasetçinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu belirtildi. Yüzde 19,7 oranında oy alan Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dahi geçmeyi başardı. İşte listeye giren siyasetçiler;