Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Ümraniye’de Konuştu

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda partisinin standını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, buradaki konuşmasında, ramazan ayının milli görüş ve ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasına vesile olmasını temenni etti.
Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz ve Ümraniye Belediye Başkan adayı Orçun Şekercioğlu’na da başarılar dileyen Erbakan, milletin ekonomik krizden bunalarak Yeniden Refah Partisine koştuğunu söyledi.
Erbakan, ramazanın Gazze başta olmak üzere mazlum ve ezilenlerin kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulunarak, “Milletimiz rantçı belediyecilikten bıkıp usanıyor, Yeniden Refah’a koşuyor, çünkü milli görüşün 54. hükümetteki uygulamalarını biliyor. Rantçı belediyecilikten kurtulmanın yolunun da milli görüş olduğunu biliyor, çünkü 89 ve 94’teki milli görüşün efsane belediyecilik hizmetlerini hatırlıyor.” ifadelerini kullandı.
Üye sayılarının 500 binin üzerine çıktığını ve yeni hedeflerinin 1 milyonu aşmak olduğunu belirten Erbakan, bu konuda vatandaşın gayretli olması gerektiğine vurgu yaptı.
Fatih Erbakan, “Milletimizin teveccühü ve Allah’ın izniyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız ve milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız. Belediyelerde yeniden tarih, yeniden destan yazacağız inşallah.” diye konuştu.
Erbakan, seçim günü vatandaşlardan, büyükşehirde Mehmet Altınöz’e, Ümraniye’de Orçun Şekercioğlu’na ve belediye meclisinde de partisine oy istedi.
Fatih Erbakan’a, Yeniden Refah Partisi İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz ve Ümraniye Belediye Başkan adayı Orçun Şekercioğlu da eşlik etti.
İlgili Haberler
Çanakkale İYİ Parti’de Toplu İstifa
Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman’ın Seçim Çalışmaları Sürüyor
İBB Meclisi’nde Bazı İmar Planları Onaylandı
İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Mehmet Yurt İstifa Etti
Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığına Saldırıldığını Açıkladı
Orhan Gencebay İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un Seçim Kampanyasına Şarkı Besteledi