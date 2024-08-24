Türkiye’de ilk mRNA akciğer kanseri aşısı denemeleri başladı. Yapılan anlaşmalar ile birlikte Türkiye’nin de dahil olduğu test sürecinde ilk aşılama İngiltere’de başladı. Daha önce covid-19 virüsü sırasında aşıları ile ön plana çıkan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucuları olduğu BioNTech tarafından üretimi yapılan akciğer kanseri aşısı için Türkiye’deki süreç yakından takip ediliyor.

Akciğer Kanseri Aşısı Ne İşe Yarıyor?

mRNA aşısı olarak geliştirilen akciğer kanseri aşısı, aşı sayesinde kanser hücrelerinin öldürülmesini ve sonrasında yeniden oluşmalarının önlenmesi sağlanıyor. Böylece kanser hücrelerinin yok edilmesi ile öldürücü bir kanser türü olan akciğer kanseri için önemli bir tedavi ışığı da ortaya çıkarılmış durumda. BNT116 olarak bilinen ve BioNTech tarafından üretilen aşı, tartışmaları beraberinde getirmiş olsa da büyük umut vermiş durumda. Öyle ki her yıl dünya genelinde 1.8 milyon kişinin yaşamını yitirdiği akciğer kanseri hastalığında hastaların yaşamına devam edebilme ihtimali sevindiriyor.

Akciğer Kanseri Aşısı Hangi Ülkelerde Yapılacak?

7 ülke için yapılan anlaşmalar kapsamında akciğer kanseri aşısı bu ülkelerde yapılacak;

İngiltere ABD Almanya Macaristan Polonya İspanya Türkiye

Akciğer Kanseri Aşısı Türkiye’de Kimlere Yapılacak?

7 ülkede oluşturulan toplam 34 araştırma merkezinde yürütülen çalışmalarda Türkiye’de de 130 kişiye aşının yapılacağı belirtildi. Aşı için erken evre, geç evre ve tekrardan akciğer kanserine yakalanan kişiler ile özel anlaşmalar yapılarak testler gerçekleştirilecek. akciğer kanseri aşısının ilk yapıldığı kişi ise Londra’da yaşayan 67 yaşındaki Janusz Racz oldu. 1 yıl boyunca her üç haftada bir aşı olacak Racz’ın durumu ekipler tarafından yakından takip edilecek. Aşının ne derecede etkili olduğu, farklı bir yan etkisinin olup olmayacağı bu testler sonucunda ortaya çıkacak.