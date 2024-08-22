Sözcü Gazetesi tarafından bugün duyurusu yapılan son dakika haberinde Ankara’da 4 kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesi ile 2 farklı hastanede karantinaya alındığı belirtilmişti. Bu iddialar kısa sürede sosyal medyada yer bulurken paylaşıma girdi. Gözlerin resmi açıklamalara çevrilmesinin ardından ise açıklama Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden geldi.

Maymun Çiçeği Karantina İddiaları Gerçek mi?

Sözcü tarafından “Ankara’da Etlik Hastanesi’nde 1 kişi, Bilkent Hastanesi’nde ise 3 kişinin maymun çiçeği şüphesi üzerine karantinaya alındı” iddialarını yalanlayan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, resmi açıklama ile il genelinde hiçbir vakanın ya da şüpheli durumun bulunmadığını söyledi. Bu açıklamalar ile birlikte Türkiye’deki durum da netlik kazanmış oldu. Açıklamada şöyle denildi;