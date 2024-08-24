Türkiye’de uzmanlar tarafından yapılan yeni açıklamalarda yeni riskin batı nil virüsü olduğu ve vatandaşların öldürücü dahi olabilen bu virüse karşı dikkatli olması istendi. Vatandaşlar ise batı nil virüsünden kurtulma yollarını araştırıyor.

İşte Batı Nil Virüsünden Kurtulma Yolları

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda batı nil virüsünden kurtulma noktasında önemli olan noktalara dikkat çekildi. İlk önlemlerden birisi ise sinek kaynaklarının yok edilmesi oldu. İşte uzmanların 5 başlıkta topladığı batı nil virüsünden kurtulma yolları.

Sineklerin kaynaklarını yol edin Kovalarda ve açık alanlarda su bırakmayın. Kol ve bacak bölgelerini koruyun Evlerde sineklik, açık alanlarda ise cibinlik kullanın Sarı renkli ışıkları tercih edin

Sineklerin Kaynaklarını Yok Edin

Sineklerin kaynaklarının yok edilmesi, bölgede sinek olmasını büyük oranda azaltılıyor. Kullanılmayan havuzların boşaltılması, su birikintilerine dikkat edilmesi ve sinek oluşumlarına karşı yeşillik alanlarda ilaçlama yapılması alınabilecek önlemler.

Kova vb. Yerlerde Su Bırakmayın

Dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan birisi ise su birikintileri. Bahçe gibi alanlarda kovalar içerisinde ya da yalak gibi alanlarda biriktirilen sular, sineklerin bu bölgede yoğunlaşmasına neden oluyor. Su birikintilerinde yumurtalayan sinekler bölgede hızla çoğalırken su birikintilerini ortadan kaldırmak büyük önem taşıyor.

Kol ve Bacak Bölgelerini Koruyun

Özellikle çocuk ve yaşlı kişilerin bacak ve kol bölgelerini korumak sinek sırıklarını azaltacaktır. Açık alanda vakit geçirilmek istendiğinde uzun kıyafetlerin tercih edilmesi, virüse karşı alınabilecek en etkinli yöntemler arsında.

Sineklik ve Cibinlik Kullanma

Açık pencereler için sineklik kullanılması, yaşam alanlarından sinek vb. zararlıların uzak kalmasını sağlar. Açık alanlarda ise cibinlik kullanmak, kamp yapmak isteyenler için hayati önem taşıyor.

Sarı Renkli Işıklar Kullanma

batı nil virüsünden kurtulmanın yollarında son seçenek ise ışık rengi. Sivrisinekler beyaz ve mavi gibi ışıklara ilgi gösterirken sarı renklerden kaçmaktadır. Bu nedenle sineklerden korunmak istenildiğinde sarı renkli ışıkların kullanılması ve güçlü ışık tercih edilmesi bölgedeki sinek nüfusunu azaltacaktır.