HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Sağlık »

Doktor Taklidi Yapan Hurdacı Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Çerkezköy ilçesindeki olayda, sahte kimlik kullanarak kendisini doktor olarak tanıtan bir dolandırıcılık şüphelisi, yetkililer tarafından tutuklandı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Hurdacılık yapan Fahrettin Ç. sosyal medya üzerinden Mersin’de yaşayan Fatma T. ile tanıştı. Fatma T’ye İstanbul’da bir hastanede çocuk doktoru olarak çalıştığını söyleyen Fahrettin Ç, isminin de Selçuk olduğunu belirtti.

Evlilik vaadiyle kandırıldığını bir televizyon programında iddia eden Fatma T, şüphelinin bulunmasını istedi. Televizyon programına katılan Fahrettin Ç. ise doktor olmadığını ifade etti.

Hakkında “dolandırıcılık” suçundan aranması da bulunan zanlı, savcılığa giderek teslim oldu.

İLGİLİ HABER Migren Hastalarına Uygulanan Aşı Yöntemiyle Ağrılar Azaltılabilir
Çerkezköy ilçesindeki olayda, sahte kimlik kullanarak kendisini doktor olarak tanıtan bir dolandırıcılık şüphelisi, yetkililer tarafından tutuklandı.

Dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Fahrettin Ç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Dolandırıcılık

İlgili Haberler

Varikosel Tedavi Edilmezse Kısırlığa Neden Olabiliyor

Medipol Sağlık Grubu, Parkinson İçin Yeni Bir Tedavi Uygulamaya Başladı

Spor Salonlarında Ciddi Enfeksiyon Riski Bulunuyor

Verem Bağışıklığı Zayıf Kişilerde Ciddi Risklere Yol Açabilir

Kolon Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

İşitme Bozuklukları Yaşa Bağlı Bilişsel Gerilemeyi Hızlandırıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ABD’deki Filistin Protestolarına Destek Verdi

Sağanak ve Dolu Kırklareli’nde Etkili Oldu

Sahte Pasaport İle Kaçakçılık Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği Yapılacak

Edirne Ticaret Borsası Verileri Açıklandı

Dedesinden Kalan Peribacası Küçük Ama Mutlu Bir Yuva