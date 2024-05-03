Doktor Taklidi Yapan Hurdacı Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Hurdacılık yapan Fahrettin Ç. sosyal medya üzerinden Mersin’de yaşayan Fatma T. ile tanıştı. Fatma T’ye İstanbul’da bir hastanede çocuk doktoru olarak çalıştığını söyleyen Fahrettin Ç, isminin de Selçuk olduğunu belirtti.
Evlilik vaadiyle kandırıldığını bir televizyon programında iddia eden Fatma T, şüphelinin bulunmasını istedi. Televizyon programına katılan Fahrettin Ç. ise doktor olmadığını ifade etti.
Hakkında “dolandırıcılık” suçundan aranması da bulunan zanlı, savcılığa giderek teslim oldu.
Dolandırıcılık suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Fahrettin Ç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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