İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Meme kanseri gözetim hizmeti sürüyor. Yapılan yeni açıklamalar ile ildeki 40 yaş üstü kadınların yılda bir kere muayene olması gerektiği belirtilirken İBB ücretsiz meme kanseri kontrolü başvuru yapılabileceği belirtildi. Peki, ücretsiz meme kanseri kontrol başvurusu nasıl yapılır? İşte o işlemler…

İBB Ücretsiz Meme Kanseri Kontrolüyle Erken Teşhis İmkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de Sağlık Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü tarafından sunulan bu sağlık hizmeti sayesinde erken teşhis ile kanser mücadelesinde daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Şehzadebaşı Tıp Merkezi, Tozkoparan Tıp Merkezi ve Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi’nde yapılan bu kontroller 20 Aralık 2024’e kadar devam edecek. Alanında uzman hekimler ve sağlık personelleri tarafından yürütülen bu çalışmalar ile 40 yaş üzeri kadınlardaki kontroller yapılarak şüpheli durumlarda da ileri tetkikler için yönlendirme yapılıyor.

İBB Ücretsiz Meme Kanseri Kontrolü Başvuru İşlemleri

Programa daha önce başvurmayan, kontrol yaptırmayan 40 yaş üzeri İstanbul’da yaşayan tüm kadınlar başvuru yapabiliyor. Herhangi bir kriter olmadan başvuru yapılabilecek kontroller için ailede meme kanseri yaşanmışsa yaş şartı olmaksızın da başvuru yapılabiliyor. Başvuru işlemleri “İstanbul Senin” adlı uygulama üzerinden yapılıyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar gerekli bilgileri girdikten sonra başvurularını uygulamadaki form aracılığı ile yapabiliyor. Başvuru sonrasında oluşturulan randevular SMS ile vatandaşlara iletiliyor. Böylece kadınlar kontrollerini belirtilen sağlık merkezlerinden birisinde yapabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili çağrı yaptı ve şöyle dedi;