Milyarlarca kişinin pandemi ile tanışmasına neden olan Covid-19 için risk sona ermiş değil. İstanbul’da son dönemlerde hastane ve polikliniklerde yoğunluk oluşmaya başlarken herkesin grip şikayetinde bulunduğu ancak testler sonrasında Covid-19’un tespit edildiği belirtildi. Grip şikayeti ile gelen her 5 kişiden 4’ü Covid-19. Okulların açılmasıyla başlayan hareketlilikte dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken uzmanlar maske kullanımını öneriyor. Yayılımın hızlı olduğu Covid-19’da uzmanlar kapalı ve kalabalık ortamlarda dikkat edilmesi gerektiği belirtildi ve şüpheli durumlarda da test yaptırılması istendi.

15 Ağustos Sonrasında Covid-19 Yayılımı Hızlandı

İlk kez 2019’da görülen virüs, bu yıldan beri yayılımını sürdürüyor. Okulların açılması sonrasında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiren öğrenciler risk grubunda. Okul servisleri, öğretmenler, personeller ile birlikte başlayan yayılım 15 Ağustos sonrasında hızlanmış durumda. Grip olduğunu sanan milyonlarca kişi Covid-19 hastalığı yaşıyor.

Uzmanlar teşhis konulmasına rağmen maske kullanılmadığını ve bu da yayılımının artmasına neden olduğunu belirtiliyor. Okullarda başlayan yayılımın evlere ve oradan da iş yerlerine kadar geçebileceğini aktaran tıp insanları, bu döngü nedeniyle milyonlarca kişinin şu anda Covid-19 riskinde olduğu belirtildi.

Risk grubundakiler, bağışıklığı düşük olanlar için Covid-19 riski çok daha yüksek. Bulaşıcılığı artsa da öldürücü etkisi büyük oranda kırılan virüse karşı korunma öneriliyor.