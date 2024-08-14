Maymun Çiçeği virüsü için Afrika’daki yayılım devam ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda 2024 yılında 2 bin 822 kişinin virüse yakalandığı belirtildi. 14 bine yakın vakanın bildirildiği virüs nedeniyle bugüne kadar 517 kişi yaşamını yitirdi. Ancak son varyantların çok daha hızlı yayılması ve ölüm oranlarının daha yüksek olması, alarm seviyesine geçilmesine neden oldu.

İlk kez 1970’li yıllarda görülen ancak sonrasında etkisini kaybeden virüs, şimdi çok daha etkili bir şekilde Afrika kıtasını hakimiyet altına aldı. 2022 yılında pik yapan virüs, 111 ülkeye yayıldı ve 140 kişi yaşamını yitirdi. 2024 itibariyle süreç yeniden başladı. Peki Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı? Virüs hangi ülkelerde görüldü? İşte merak edilenler..

Maymun Çiçeği Hangi Ülkelerde Görüldü?

Maymun Çiçeği virüsünün görüldüğü ülkeler listesi şöyle;

Burundi

Orta Afrika Cumhuriyeti

Kongo

KDC

Kamerun

Gana

Liberya

Nijerya

Ruanda

Kenya

Fildişi Sahili

Güney Afrika

2023 ile 2024 yılları arasında yüzde 160 oranında artış kaydeden virüs nedeniyle dünya genelinde sağlık otoriteleri durumu yakın mercek altına almaya başladı. Yayılım yaşanan bölgelerde aşının olmaması ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması da salgın riskini arttırıyor. Yapılan son açıklamalar göre 200 bin doz aşının bulunduğu Afrika ülkelerinde 10 milyon doz aşıya ihtiyaç duyuluyor.

Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de Var mı?

Türkiye’de maymun çiçeği virüsü henüz tespit edilmedi. Geçmiş yıllarda bu hastalık tespit edilmiş olsa da tedavi ile tüm hastalar iyileşmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan son açıklamalarda da Türkiye’de mpox vakasının bulunmadığı, gerekil önlemlerin de alındığı belirtildi.

Virüs Nasıl Bulaşıyor?

Virüs, insanlardan insana, fareler, sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan insanlara geçebiliyor. Ortak kullanılan eşyalardan, vücut döküntülerinden bulaşabilmesi virüsün hızlı yayılım göstermesine neden oluyor.

Maymun Çiçeği Virüsünün Diğer Adı Ne?

Maymun Çiçeği virüsünün diğer adı mpox.