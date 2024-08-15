Dünya genelinde ilk olarak Uganda’da görülen ve hızla yayılım gösteren Batı Nil Virüsü tehdidi sürüyor. Türkiye’de bugüne kadar görülmeyen bu rahatsızlık için uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi. Açıklamalara göre Yunanistan’da Batı Nil Virüsü etkili bir şekilde görülmeye başladı. 10 kişi yaşamını yitirirken 76 kişide de virüs tespit edildi.

Batı Nil Virüsü Nasıl Bulaşıyor?

Sivrisineklerden bulaşan bir rahatsızlık olarak bilinen Batı Nil Virüsü, en etkili virüs türlerinden birisi. Rodop’ta yaygın bir şekilde görülen bu virüs için Türkiye’den Yunanistan’a turizm akını yaşandığı için vatandaşların dikkatli olması istendi. Türkiye sınırlarına yaklaşması nedeniyle Türkiye’de de görüşme riski olan Batı Nil Virüsü’ne karşı önlem alınması gerekiyor. Virüs taşıyan sivrisineklerin kişileri ısırması sonrasında bulaş yaşanıyor.

Batı Nil Virüsü Belirtileri Neler?

Yunanistan’da yaygın görülmeye başlanan bu virüsün belirtileri ise oldukça riskli.

Merkezi Sinir Sistemi (CNS) belirtileri

Ensefalit

Menenjit

Akut gevşek felç

Sadece son haftada 21 kişide daha görülen virüs için ülkede alarm verildi. Ulusal Halk Sağlığı Örgütü EODY tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

Bu süreçte, Selanik Aristoteles Üniversitesi, Atina Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Girit Üniversitesi Klinik Viroloji Laboratuvarı gibi önemli kurumlar da aktif rol oynamaktadır. EODY’nin Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıklara Müdahale Müdürlüğü, teşhis edilen vakaları titizlikle izleyerek, potansiyel maruziyet bölgelerini ve hastalık özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Vakaların klinik seyri ve sonuçları, hastanede yatış süreçleri boyunca günlük olarak takip edilmektedir.