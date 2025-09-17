12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası İkinciliğini İstanbul’da Kutladı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda elde ettiği ikincilik başarısını İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen turnuvada finale yükselen milli takım, Almanya’ya kaybederek Avrupa ikincisi olmuştu.

Kutlama, İstanbul’un Bebek semtinde yer alan bir mekânda gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve takımın başantrenörü Ergin Ataman’ın katıldığı geceye milli oyuncular eşleriyle birlikte katıldı. Türkoğlu, oyuncuların başarısına dikkat çekerek, “Bu başarı tamamen onların, biz sadece sürecin tanıklarıyız. Hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaptan Cedi Osman’ın eşi, oyuncu Ebru Şahin, takımın başarısından duyduğu gururu dile getirirken, Osman ise “Altın madalya kazanmak istedik ama bunu başaramadık. Gelecek turnuvalarda ülkemize şampiyonluk getireceğiz.” dedi.

NBA’de forma giyen Alperen Şengün de geceye sevgilisi Hannah Cherry ile katıldı ve muhabirlerin sorusuna, “Şampiyonluk için çok çaba gösterdik. Önümüzdeki fırsatlarda bunu gerçekleştireceğiz.” yanıtını verdi.