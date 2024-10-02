Tüm dünyada takip edilen Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları başladı. Dün akşam oynanan ilk maçların ardından 2. hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. 1 Ekim Salı günü oynanan 9 karşılaşmada çarpıcı sonuçlar alınırken bugünkü maçlarla lig puan durumu da şekillenecek.

İşte 2 Ekim Şampiyonlar Ligi’nde Günün Programı

Bu akşam 19.45 ile açılış yapılacak. Günün programı şöyle;

45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

Dün akşam oynanan maçlarda maç sonuçları ise şöyle;