Tüm dünyada takip edilen Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları başladı. Dün akşam oynanan ilk maçların ardından 2. hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. 1 Ekim Salı günü oynanan 9 karşılaşmada çarpıcı sonuçlar alınırken bugünkü maçlarla lig puan durumu da şekillenecek.
İşte 2 Ekim Şampiyonlar Ligi’nde Günün Programı
Bu akşam 19.45 ile açılış yapılacak. Günün programı şöyle;
- 45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)
- 45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)
- 00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)
- 00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)
- 00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)
- 00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)
- 00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)
- 00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)
- 00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)
Dün akşam oynanan maçlarda maç sonuçları ise şöyle;
- FC Red Bull Salzburg 0 – 4 Brest
- Stuttgart 1 – 1 Sparta Prague
- Arsenal 2 – 0 Paris Saint-Germain
- Barcelona 5 – 0 Young Boys
- Bayer Leverkusen 1 – 0 Milan
- Borussia Dortmund 7 – 1 Celtic
- Inter 4 – 0 Kızıl Yıldız
- PSV Eindhoven 1 – 1 Sporting Lizbon
- SK Slovan Bratislava 0 – 4 Manchester City