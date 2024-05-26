Süper Lig’in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonucu şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sezonda rekor puan toplamasına rağmen şampiyonluğu son haftaya kalan Galatasaray, sezon sonunda taraftarlarını üzmedi ve şampiyonluğu kaçırmadı. İstiklal Caddesi’nde ve ülkenin her şehrinde Galatasaray taraftarları şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı.

Fenerbahçe’nin 6 gol ile galip geldiği maçta Konyaspor’u 3-1’lik bir skor ile mağlup eden Galatasaray, kupayı Fenerbahçe’ye kaptırmayarak ligi zirvede kapattı.