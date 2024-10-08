Her yıl büyük ilgi gören ve kimin ödülü alacağı merak edilen Ballon d’Or için bu yıl çok daha hareketli bir dönem yaşanıyor. Yıllar boyunca Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimler arasında gidip gelen ödüllerde bu yıl genç yıldızlar var. Paris’te yıldızlarla dolu geçecek Ballon d’Or gecesinde ödül alması beklenen isimler arasında Vinicius Jr, Jude Bellingham ve Aitana Bonmati yer alıyor.

2024 Ballon d’Or Töreni Ne Zaman Yapılacak?

Tören 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak. 1956’da ilk kez düzenlenen tören bu yılın ardından 68. kez tekrar düzenlenecek. İngiltere’de saat 19.00’da başlayacak 2024 Ballon d’Or töreni, Fransa’nın Paris kentinde bulunan Théâtre du Châtelet’de gerçekleşecek. Erkek ve kadın futbolunun en iyilerinin belirleneceği gecede, bu yıl iki yeni ödül daha ekleniyor. Öyle ki bu yılki ödül listesine Yılın Erkek Teknik Direktörü ve Yılın Kadın Teknik Direktörü ödüllerinin yanı sıra, Ballon d’Or ve Ballon d’Or Feminin ödülleri de sahiplerini bulacak.

Erkekler Ballon d’Or 2024 adayları

Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Türkiye, Inter)

Dani Carvajal (İspanya, Real Madrid)

Rúben Dias (Portekiz, Manchester City)

Artem Dovbyk (Ukrayna, Dnipro / Girona / Roma)

Phil Foden (İngiltere, Manchester City)

Alejandro Grimaldo (İspanya, Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

Mats Hummels (Almanya, Borussia Dortmund)

Harry Kane (İngiltere, Bayern Münih)

Toni Kroos (Almanya, Real Madrid)

Ademola Lookman (Nijerya, Atalanta)

Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)

Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)

Kylian Mbappé (Fransa, Paris Saint-Germain / Real Madrid)

Martin Ødegaard (Norveç, Arsenal)

Dani Olmo (İspanya, Leipzig / Barselona)

Cole Palmer (İngiltere, Manchester City / Chelsea)

Declan Rice (İngiltere, Arsenal)

Rodri (İspanya, Manchester City)

Antonio Rüdiger (Almanya, Real Madrid)

Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)

William Saliba (Fransa, Arsenal)

Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)

Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)

Nico Williams (İspanya, Atletik Kulübü)

Florian Wirtz (Almanya, Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (İsviçre, Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

Kadınlar Ballon d’Or 2024 Adayları