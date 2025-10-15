2026 Dünya Kupası Elemelerinde E Grubu Güncel Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımı dördüncü maçında Gürcistan’ı farklı bir skorla mağlup ederek puanını 9’a yükseltti. E Grubu’nda oynanan mücadeleler sonrası Türkiye, ikinci sıradaki yerini korurken, liderlik koltuğunda İspanya bulunuyor.

Kocaeli’de oynanan karşılaşmada Gürcistan’ı 4-1’lik net bir skorla geçen Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda kritik bir üç puan elde etti. Bu sonuçla Türkiye, grupta üçüncü galibiyetini alarak toplam puanını 9’a çıkardı.

Grubun diğer maçında Bulgaristan’ı 4-0 mağlup eden İspanya, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Gürcistan 3 puanda kalırken, Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.

E Grubu Güncel Puan Durumu (15 Ekim 2025 itibarıyla)

Takım O G B M A Y P İspanya 4 4 0 0 15 0 12 Türkiye 4 3 0 1 13 10 9 Gürcistan 4 1 0 3 6 9 3 Bulgaristan 4 0 0 4 1 16 0

Türkiye Dünya Kupası’na Nasıl Katılacak?

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda Avrupa’dan toplam 16 takım yer alacak. Elemelerde gruplarını zirvede tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya katılma hakkı elde edecek.

Gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar ise UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek dört ekiple birlikte play-off aşamasında mücadele edecek. Bu kritik maçlar, 2026 yılının mart ayında oynanacak.

A Milli Takım, kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla hem grup liderliği hem de play-off potası açısından büyük önem taşıyan mücadelelere çıkacak. Türkiye’nin bir sonraki hedefi, İspanya ile oynayacağı rövanş maçında galibiyet arayarak liderlik mücadelesini sürdürmek olacak.