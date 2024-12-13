Tüm dünyanın büyük heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası için şehirler de belirlendi. Tüm dünyanın akın edeceği turnuvaya 3 ülke ortak ev sahipliği yapacak.

2026 Dünya Kupası Hangi Ülkelerde Oynanacak?

2026 Dünya Kupası Kanada, Meksika ve ABD’de yapılacak. Bu ülkelerde gerçekleştirilecek turnuvada en büyük yük ise ABD’de olacak. Maçların büyük bir bölümü ABD’de oynanacak.

2026 Dünya Kupası Hangi Şehirlerde Oynanacak?

ABD, Kanada ve Meksika’da oynanacak maçlar için şehirler de açıklanmış durumda. Turnuvada ABD’deki 11, Meksika’da 3 ve Kanada’da 2 şehir yer alıyor. 16 şehirde gerçekleştirilecek maçların oynanacağı şehirler şöyle;

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle Meksika: Guadalajara, Mexico City, Monterrey

Guadalajara, Mexico City, Monterrey Kanada:Toronto, Vancouver

2026 Dünya Kupası Finali Nerede Oynanacak?

2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz 2026’da New York’ta oynanacak.