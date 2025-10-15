2026 Dünya Kupası Hangi Ülkede Oynanacak?

Perşembe, Ekim 16, 2025

Elemeleri devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa gerçekleştireceği turnuvada maçların oynanacağı şehirler ve stadyumlar belli oldu.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Turnuva, tarihinde ilk kez üç ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa gerçekleştireceği dev organizasyonda 48 ülke mücadele edecek.

FIFA’nın aldığı karar doğrultusunda 2026 Dünya Kupası, bugüne kadarki en geniş katılımlı turnuva olacak. 48 takımın yer alacağı şampiyona, 11 Haziran 2026’da başlayacak ve 19 Temmuz 2026’da sona erecek. Heyecan dolu maçlar, Kuzey Amerika kıtasının üç farklı ülkesinde oynanacak.

Ev Sahibi Şehirler Belli Oldu

Organizasyonun Amerika ayağında 11 şehir futbol şölenine ev sahipliği yapacak. New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu, Los Angeles’taki SoFi Stadyumu ve Miami’deki Hard Rock Stadyumu öne çıkan sahalar arasında yer alıyor.

ABD’de maçların oynanacağı diğer şehirler arasında Dallas, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, Seattle, San Francisco Körfez Bölgesi, Boston ve Houston bulunuyor.

Meksika’da karşılaşmalar başkent Meksiko’daki efsanevi Aztek Stadyumu’nun yanı sıra Monterrey’deki BBVA Stadyumu ve Guadalajara’daki Chivas Stadyumu’nda yapılacak. Kanada’da ise Vancouver’daki BC Place ve Toronto’daki BMO Field tribünleri dolduracak.

Katılması Kesinleşen Ülkeler Belli Oldu

Elemeler devam ederken, FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre turnuvaya katılımı kesinleşen 28 ülke belli oldu. Aralarında İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Brezilya, Arjantin, Japonya, Güney Kore, Fas, Tunus ve Katar gibi ülkelerin bulunduğu bu listeye, kalan takımların da önümüzdeki aylarda ekleneceği bildirildi.

