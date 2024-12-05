Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 Aralık ve 4 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakaların ardından 4. tur bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Tek maç üzerinden oynanan ve yenen takımın bir üst tura çıktığı Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde bugün oynanacak maçlar ile birlikte gözler kura çekimle çevrilecek.

İşte 5 Aralık Perşembe Ziraat Türkiye Kupası Maç Programı

Bugün 13.00’da başlayacak olan maç ile 5 Aralık Perşembe Ziraat Türkiye kupası eşleşmelerinde heyecan başlayacak. Akşam 20.30’da Gaziantep ile Batman Petrolspor arasında oynanacak karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye kupası 4. tur maçları sona erecek. İşle eşleşmeler;