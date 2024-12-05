Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 Aralık ve 4 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakaların ardından 4. tur bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Tek maç üzerinden oynanan ve yenen takımın bir üst tura çıktığı Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde bugün oynanacak maçlar ile birlikte gözler kura çekimle çevrilecek.
İşte 5 Aralık Perşembe Ziraat Türkiye Kupası Maç Programı
Bugün 13.00’da başlayacak olan maç ile 5 Aralık Perşembe Ziraat Türkiye kupası eşleşmelerinde heyecan başlayacak. Akşam 20.30’da Gaziantep ile Batman Petrolspor arasında oynanacak karşılaşma ile birlikte Ziraat Türkiye kupası 4. tur maçları sona erecek. İşle eşleşmeler;
- 13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
- 13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)
- 13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)
- 13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman)
- 15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)
- 18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)
- 20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)