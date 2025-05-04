ABB FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi’nde Şampiyonluğa Ulaştı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun son haftasında Galatasaray’ı 4-2 mağlup eden ABB FOMGET, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ankara temsilcisi, ligin 26. ve son haftasında oynanan kritik karşılaşmada güçlü rakibi Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle puanını 70’e yükseltti. Bu sonuçla ABB FOMGET, şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin iki puan önünde ligi lider bitirdi.

Fenerbahçe ise sezonun son haftasında ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak puanını 68’e taşıdı. Sarı lacivertli ekip, ABB FOMGET ile aynı puanda başladığı haftada avantajı değerlendiremedi ve sezonu ikinci sırada tamamladı.

ABB FOMGET’in bu başarısı, kulüp tarihine önemli bir kilometre taşı olarak geçerken, başkent ekibi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonun en başarılı takımı olmayı başardı.