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    ABB FOMGET Kadın Futbol Süper Ligi’nde Şampiyonluğa Ulaştı

    ABB FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray’ı mağlup ederek 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
    Özge TekeliBy Yorum yapılmamış1 Min Read

    Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunun son haftasında Galatasaray’ı 4-2 mağlup eden ABB FOMGET, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

    Ankara temsilcisi, ligin 26. ve son haftasında oynanan kritik karşılaşmada güçlü rakibi Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle puanını 70’e yükseltti. Bu sonuçla ABB FOMGET, şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin iki puan önünde ligi lider bitirdi.

    Fenerbahçe ise sezonun son haftasında ALG Spor ile 1-1 berabere kalarak puanını 68’e taşıdı. Sarı lacivertli ekip, ABB FOMGET ile aynı puanda başladığı haftada avantajı değerlendiremedi ve sezonu ikinci sırada tamamladı.

    ABB FOMGET’in bu başarısı, kulüp tarihine önemli bir kilometre taşı olarak geçerken, başkent ekibi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonun en başarılı takımı olmayı başardı.

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    27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.

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