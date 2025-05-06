Acun Ilıcalı’dan Teknik Direktör İddialarına Yalanlama!

Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla son günlerde gündeme gelen teknik direktör iddialarını yalanladı. Ilıcalı, kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, spekülatif söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Gece yarısı saatlerinde kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ilıcalı, son dönemde özellikle futbol takımıyla ilgili bazı iddiaların kamuoyuna servis edildiğini söyledi. Açıklamasında, “Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı, teknik direktörlük göreviyle ilgili çıkan haberlerin yanı sıra şahsı hakkında dolaşıma sokulan bazı bilgilerin de gerçekle ilgisinin olmadığını vurguladı. “Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur.” sözlerini kullanan Ilıcalı, kamuoyunun bu tür iddialara itibar etmemesi çağrısında bulundu.

Özellikle son günlerde medyada yer alan haberlerde, Fenerbahçe’nin teknik direktörlük için Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu gibi isimleri düşündüğü öne sürülmüştü. Ancak Ilıcalı’nın yaptığı açıklamayla bu iddiaların da asılsız olduğu netlik kazandı.