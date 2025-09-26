Cuma, Eylül 26, 2025

Alanyaspor Deplasmanında Osimhen Kadroda Yer Alacak

Süper Lig lideri Galatasaray, Alanya deplasmanında güçlü rakibi karşısında sahaya çıkıyor; Osimhen kadroda yer alacak.
Özge Tekeli
19 dakika önce
0 0
Alanyaspor Deplasmanında Osimhen Kadroda Yer Alacak

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı’nda oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki tüm maçlarını kazanarak liderliğini sürdürüyor.

Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, son haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyememişti. Ruanda ile oynanan 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında ayak bileğinde gerilme ve kanama yaşayan Osimhen, Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmalarında sahada yer alamadı. Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in Alanyaspor maçında kadroda olacağını duyurdu. Ancak oyuncunun sahaya çıkıp çıkmayacağı maç öncesinde yapılacak son değerlendirmeyle netlik kazanacak.

Alanyaspor cephesinde ise teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki ekip, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç hedefliyor. Ev sahibi takımın muhtemel 11’i şu şekilde: Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Maestro, Makouta, Ruan, Enes, Hagi, İbrahim ve Ogundu.

Galatasaray’ın olası ilk 11’inde Uğurcan, Eren Elmalı, Davinson, Singo, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane ve Mauro Icardi yer alacak. Ligde son haftalarda etkili bir performans sergileyen Icardi, bu sezon çıktığı 5 maçta 4 gol kaydetti ve Alanyaspor karşısında takımın en önemli skor opsiyonlarından biri olacak.

