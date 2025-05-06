Ali Koç, 7 Mayıs’ta TRT Spor’da Gündemi Değerlendirecek

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile başkan Ali Koç’un 7 Mayıs Çarşamba günü TRT Spor’da yayınlanacak programa katılacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinin ardından kulüpteki iç karışıklıklar ve taraftar tepkileri zirveye çıkmışken, Ali Koç’un yapacağı açıklamalar büyük merakla bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a karşı aldığı mağlubiyet sonrası taraftarlar, kulübün mevcut yönetiminin istifa etmesi gerektiğini ifade etmiş, sosyal medyada yoğun tepkiler gündeme gelmişti.

Fenerbahçe taraftarının gündemindeki en sıcak konulardan biri, yönetimin istifası olurken, programda Koç’un bu süreçle ilgili nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu oldu.