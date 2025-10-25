Cumartesi, Ekim 25, 2025

Ali Koç, Sevilla’yı Satın Almaya Hazırlanıyor

Fenerbahçe’deki başkanlık dönemini tamamlayan Ali Koç, futboldan kopmuyor. İspanyol basınına göre Koç, La Liga ekibi Sevilla’nın hisselerini satın almak için ön görüşmelere başladı.
Özge Tekeli
5 dakika önce
0 0
Ali Koç, Sevilla’yı Satın Almaya Hazırlanıyor

Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, görevini geçtiğimiz aylarda Sadettin Saran’a devretmesinin ardından yeniden futbol gündemine oturdu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Koç, La Liga ekiplerinden Sevilla’yı satın almak için girişimlerde bulunuyor.

Koç’un, futbol yatırımlarına yurt dışında devam etme niyetinde olduğu ve bu kapsamda Avrupa’daki kulüplerle ön görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Sevilla’nın mevcut yönetiminde yaşanan anlaşmazlıkların, kulübün el değiştirme ihtimalini artırdığı belirtiliyor.

Sevilla’da Yönetim Krizi Yatırımcıların İlgisini Çekti

İspanya’nın köklü kulüplerinden Sevilla’da uzun süredir Del Nido ailesi arasında yaşanan yönetim krizi devam ediyor. Kulübün geleceğine ilişkin belirsizlik, uluslararası yatırımcıların ilgisini artırmış durumda. İspanyol basını, Ali Koç’un da bu süreçte potansiyel yatırımcılar arasında yer aldığını aktardı.

Yine aynı kaynaklara göre Antonio Lappi ve Fede Quintero gibi isimler kulübün hisseleri için ortak teklif sundu. Hisse başına 2 bin 400 euro civarında bir teklifin gündemde olduğu, Ali Koç’un ise bu aşamada ön araştırma sürecinde bulunduğu ifade ediliyor.

Sevilla’daki belirsizliğin devam etmesi halinde satış sürecinin hız kazanması bekleniyor.

