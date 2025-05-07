Anadolu Efes EuroLeague’e Veda Etti, Panathinaikos Final Four’a Kaldı

EuroLeague play-off serisi beşinci maçında Anadolu Efes, Yunanistan’da Panathinaikos’a 75-67 mağlup olarak, şampiyonluk yolunda Final Four’a adım atma şansını kaybetti. Panathinaikos, seriyi 3-2’ye getirerek adını Final Four’a yazdırdı ve Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

OAKA Arena’da oynanan zorlu karşılaşmada ev sahibi Panathinaikos, maçın ilk çeyreğinde etkili bir oyun sergileyerek 18-10’luk bir avantajla önde tamamladı. Ancak Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ortalarına kadar zorlanmasına rağmen farkı azaltmayı başardı. Ergin Ataman’ın öğrencileri, farkı 23 sayıya kadar açan rakiplerine rağmen soyunma odasına 41-30 geride girdi.

İkinci yarıda Efes, direncini artırmaya çalıştı ancak Panathinaikos, üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek son saniyede Mitoglou’nun attığı üçlükle farkı 53-46’ya taşıdı. Final periyodunda Efes’in tüm çabalarına rağmen Panathinaikos farkı korumayı başardı ve 75-67’lik skorla maçı kazandı.

Bu sonuçla Panathinaikos, Final Four’da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. EuroLeague şampiyonunun belirleneceği Final Four, 23-25 Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek.