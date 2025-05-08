Ancelotti’den Arda Güler’e Büyük Görev! El Clasico’da İlk 11’de Başlayacak

La Liga’da şampiyonluk yarışının kritik virajlarından biri olan El Clasico öncesi Real Madrid cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Celta Vigo karşısında gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin planlarında kendine ilk 11’de yer buldu.

Real Madrid’in genç orta saha oyuncusu Arda Güler’in, Barcelona ile oynanacak dev maçta sahaya ilk 11’de çıkacağı bildirildi. İspanya basınında yer alan haberlere göre Ancelotti, son haftalarda form grafiğini yükselten milli futbolcudan bu zorlu karşılaşmada da faydalanmayı planlıyor.

Celta Vigo maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek galibiyete önemli katkı sağlayan Arda Güler, son 7 lig maçında da düzenli olarak süre aldı. Bu süreçte 2 gol, 2 asistle oynayan genç yıldız, sezon genelinde ise 5 gol ve 9 asistlik skor katkısıyla istikrarlı bir grafik çizdi.

Real Madrid, ligde bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Barcelona’nın 4 puan önünde bulunuyor. El Clasico mücadelesi, zirve yarışının seyrini belirleyecek en önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkarken, Arda Güler’in bu dev maçta alacağı sorumluluk büyük bir merakla bekleniyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin bu tercihinin, 19 yaşındaki oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.