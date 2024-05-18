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Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi İçin Start Verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin startı verildi.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programı kapsamında yapılan ve Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi’nin startı verildi.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübünce (BOSSEK) geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 48’incisi yapılan yarışa katılan pilotlar ve yardımcı pilotlar, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu Doğu Otoparkı’ndaki son kontrollerinin ardından çıkışlarını tamamladı.

71 otomobil ve 142 sporcunun yer alacağı Yeşil Bursa Rallisi’nde ekipler, Orhaneli-Keles bölgesindeki etaplarda yarışacak.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi'nin startı verildi.

Ekipler, iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele edecek.

Organizasyonda bugün 13,35 kilometre uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan-Delice) etabı ile 25,05 kilometrelik Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar-Göynükbelen-Karandere) etapları geçilecek.

Yarınki 10,10 kilometrelik Bursa Büyükşehir Belediye (Hüseyinalan) ve 10,30 kilometrelik Downtown (Soğukpınar) etaplarının ardından ödül töreniyle sezonun son asfalt yarışı sona erecek.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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48. Yeşil Bursa Rallisi

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