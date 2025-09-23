Ballon d’Or 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Futbol dünyasının prestijli ödüllerinden Ballon d’Or, 2025 yılı kazananlarını açıkladı. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen törenle, geçen sezonun en başarılı erkek ve kadın futbolcuları, kalecileri, genç yetenekleri ve teknik direktörleri ödüllerine kavuştu.

Yılın en iyi erkek futbolcusu unvanı Ousmane Dembele’ye verildi. Erkekler Gerd Müller Trophy, bu yıl Arsenal’in golcüsü Viktor Gyökeres’in oldu. Genç yetenekler kategorisinde Lamine Yamal, gösterdiği performansla öne çıkarak ödülün sahibi oldu.

Kadınlar tarafında yılın en iyi teknik direktörü İngiltere Kadın Milli Takımı’nı çalıştıran Sarina Wiegman seçildi. Erkekler Yashin Trophy, kalecilikteki üstün performansıyla Gianluigi Donnarumma’ya takdim edildi. Böylece yılın en iyi kalecisi de resmi olarak belirlendi.

Ödüller kapsamında takım kategorisinde de değerlendirme yapıldı. Yılın en iyi erkek takımı, gösterdiği etkileyici performansla Paris Saint-Germain olarak duyuruldu.

Genç futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy sıralamasında 5. sırada yer alarak dikkat çekti.