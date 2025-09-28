Bartuğ Elmaz, Antalyaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil etmedi.

Saat 20.00’de başlayacak müsabaka öncesinde alınan bu karar teknik heyetin tasarrufu olarak değerlendirildi. Bartuğ Elmaz, geçen hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ilk 45 dakikada forma giymişti.

Ancak Antalyaspor karşılaşmasında sahada olmayacak.