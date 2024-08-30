UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi Başakşehir’in rakipleri çekilen kura sonrasında belli oldu. Bugün gerçekleştirilen kurada Başakşehir için zorlu takımlar geldi. Dün akşam oynanan St. Patrick’s Athletic maçından galip gelerek turu geçen ve adını UEFA Konferans Ligi’ne yazdıran Başakşehir, 3 maçını deplasmanda 3 maçını ise kendi evinde oynayacak.

İşte Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki Rakipleri

Başakşehir rakipleri şöyle; Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub ve Celje (D).

Konferans Ligi’nde 6 maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden bu yönüyle ayrılacak olan UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna çıkmak için 6 maçtan yüksek puan toplaması gerekiyor.

UEFA Konferans Ligi Maç Takvimi

Takımlar ilk maçlarını 3 Ekim 2024’te oynayacak ve böylece UEFA Konferans Ligi maç takvimi de başlamış olacak.