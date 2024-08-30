UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi Başakşehir’in rakipleri çekilen kura sonrasında belli oldu. Bugün gerçekleştirilen kurada Başakşehir için zorlu takımlar geldi. Dün akşam oynanan St. Patrick’s Athletic maçından galip gelerek turu geçen ve adını UEFA Konferans Ligi’ne yazdıran Başakşehir, 3 maçını deplasmanda 3 maçını ise kendi evinde oynayacak.
İşte Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki Rakipleri
Başakşehir rakipleri şöyle; Kopenhag (D), Heidenheim, Rapid Wien, Cercle Brugge (D), Petrocub ve Celje (D).
Konferans Ligi’nde 6 maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nden bu yönüyle ayrılacak olan UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna çıkmak için 6 maçtan yüksek puan toplaması gerekiyor.
UEFA Konferans Ligi Maç Takvimi
Takımlar ilk maçlarını 3 Ekim 2024’te oynayacak ve böylece UEFA Konferans Ligi maç takvimi de başlamış olacak.
- 1’nci Hafta: 3 Ekim 2024
- 2’nci Hafta: 24 Ekim 2024
- 3’ncü Hafta: 7 Kasım 2024
- 4’ncü Hafta: 28 Kasım 2024
- 5’nci Hafta: 12 Aralık 2024
- 6’ncı Hafta: 19 Aralık 2024
- Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025
- Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025
- Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025
- Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025
- Final: 28 Mayıs 2025