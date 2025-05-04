Futbolculuk hayatı sonrasında yorumcu olarak ekranlarda yer alan Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? İşte Batuhan Karadeniz’in yayın yaptığı o kanal…

Türkiye’nin yakından takip edilen isimlerinden Batuhan Karadeniz, futbol kariyerini noktaladıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başlamıştı. Sonrasında YouTube programlarıyla futbol yorumculuğu yapmaya başlayan Batuhan Karadeniz, yıllardan beri ekranlarda yer alıyor. YouTube üzerinden yayın yapan ve dönemsel olarak farklı kanallarda yer alan Batuhan Karadeniz’in yeni kanalı belli oldu.

Batuhan Karadeniz Hangi Kanalda Çıkıyor?

Batuhan Karadeniz İlk11 adlı YouTube programında yayın yapıyor. Yeni açılan ve 428 bin abonesi bulunan kanalde İlk Çıkış Tüneli adıyla maç öncesi ve sonrasında yorumlar yapılıyor. Kendi imkanlarıyla kurdukları yeni kanalda yer alacaklarını duyuran Batuhan Karadeniz çarpıcı değerlendirmelerini yapmaya devam ediyor. Daha önce Skyspor gibi YouTube kanallarında yer alan Batuhan Karadeniz’in 2025 Mayıs ayı itibariyle kanalı İlk11.

Batuhan Karadeniz Kiminle Program Yapıyor?

Batuhan Karadeniz’in ekibi önceki kanallarda olduğu gibi İlk11 kanalında da değişmedi. Galatasaray’da forma giyen ve futbolu bırakan bir diğer isim Engin Baytar ve programlarda sunucu olarak görev alan Oğuz Öztürk, Batuhan Karadeniz’in ekibinde yer alıyor.

Batuhan Karadeniz Kimdir?

İstanbul doğumlu santrafor Batuhan Karadeniz (d. 24 Nisan 1991), futbol kariyerine İçerenköy İdman Yurdu’nda başladıktan sonra Beşiktaş’a transfer olarak adını duyurdu. Babası Orhan Karadeniz’in izinden giden Batuhan, Beşiktaş formasıyla 2007’de Süper Lig’in en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Çeşitli takımlarda önemli roller üstlenen Karadeniz, özel hayatında da mutluluğu yakaladı ve Nisan 2018’de Cemre Karadeniz ile evlendi. Futbol hayatını noktaladıktan sonra spor yorumculuğu yapmaya başlayan Karadeniz, dijital platformlarda yer alıyor.