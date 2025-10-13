Berke Özer’in Milli Takım Kampından Ayrılmasının Cezası Netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kalecisi Berke Özer’in 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen milli takım kampından izinsiz ayrılmasıyla ilgili cezai süreci açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Özer, 11 Ekim 2025 tarihinde oynanan Bulgaristan-Türkiye maçının ardından izinsiz olarak kamptan ayrılmıştı. TFF, yaptığı açıklamada bu tür bir davranışın kabul edilemeyeceğini duyurmuştu. Berke Özer ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, teknik ve idari ekipten izin alarak kampı terk ettiğini belirtmişti.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Özer’in durumu Futbol Disiplin Talimatı’ndaki “Milli müsabakaya katılmamak” maddesi kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilecek. Talimat kapsamında, haklı bir sebep olmaksızın milli müsabakalara katılmayan veya kamp yerini terk eden oyuncular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası alabiliyor.

Özer’e verilecek cezanın uluslararası boyutu olması durumunda TFF konuyu FIFA’ya iletecek ve FIFA Disiplin Kurulu cezanın uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.