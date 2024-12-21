Trendyol Süper Lig’in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son dönemlerde arka arkaya aldığı kötü sonuçlar ile zor bir dönemden geçen Beşiktaş kendi sahasında kendi seyircisi önünde Alanyaspor’a karşı galip gelerek taraftarının gönlünü almanın yollarını yapıyor. Yeni seçim dönemine giren Beşiktaş’ta başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürürken takım teknik direktörsüz bir şekilde yoluna devam ediyor.

Alanyaspor cephesinde ise bu yıl zirveden uzak bir mücadele sergileniyor. 15 hafta sonucunda 17 puan toplamayı başaran Alanyaspor 4 maçtan galip gelirken 5 maçta berabere kaldı ve 6 mağlubiyet aldı. Performansıyla beklentilerin altında kalan Alanyaspor Beşiktaş karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş Alanyaspor Maçı Saat Kaçta?

Beşiktaş ile Alanya arasında oynanacak karşılaşma bugün saat 19.00’da başlayacak. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin canlı yayın kanalı ise beIN Sports 1 olacak.

İki takımın ilk 11’leri henüz açıklanmadı.