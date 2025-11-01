Beşiktaş Camiasının Acı Kaybı: Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti

Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti. 49 yaşındaki Çapanoğlu’nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “U17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler daima saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş altyapısında uzun yıllardır görev yapan Hikmet Çapanoğlu, genç futbolcuların gelişiminde önemli katkılar sağlamıştı. Tecrübeli antrenörün vefatı, kulüp içinde ve Türk futbol camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla taziye dileklerini iletti. Açıklamada, “Beşiktaş U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Hikmet Çapanoğlu’nun cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.