Pazar, Kasım 2, 2025

Son Dakika

Muğlaspor – Elazığspor Maçında Hakem Kadrosu Değişti 7 saat ago
Fatih Ürek’in Yoğun Bakımdaki Durumu Hakkında Demet Akalın’dan Açıklama 7 saat ago
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS Ödüllerinde Aday Gösterildi 7 saat ago
Murat Dalkılıç, 12 Kez Burun Ameliyatı Olma Süreciyle İlgili Konuştu 7 saat ago
Netflix, Squid Game Oyununu Geliştiren Stüdyoyu Kapatıyor 8 saat ago
Ecogreen Enerji Halka Arzı 3 Kasım’da İşlem Görmeye Başlayacak 9 saat ago
Merkez Bankası, Dövizden TL’ye Dönüşüm Desteğini 6 Ay Uzattı 10 saat ago
Beşiktaş Camiasının Acı Kaybı: Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti 11 saat ago
Yasemin Yazıcı, Yerli “Doc” Uyarlamasının Kadrosuna Katıldı 11 saat ago
Engin Çağlar Motor Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti 12 saat ago

Beşiktaş Camiasının Acı Kaybı: Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Özge Tekeli
11 saat önce
0 0
Beşiktaş Camiasının Acı Kaybı: Hikmet Çapanoğlu Hayatını Kaybetti

Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu vefat etti. 49 yaşındaki Çapanoğlu’nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “U17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler daima saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş altyapısında uzun yıllardır görev yapan Hikmet Çapanoğlu, genç futbolcuların gelişiminde önemli katkılar sağlamıştı. Tecrübeli antrenörün vefatı, kulüp içinde ve Türk futbol camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla taziye dileklerini iletti. Açıklamada, “Beşiktaş U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Hikmet Çapanoğlu’nun cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX